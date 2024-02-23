Угорщина блокує заяву країн ЄС до другої річниці війни в Україні, - ЗМІ
Угорщина блокує спільну заяву країн Європейського союзу до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"Наразі Угорщина блокує спільну заяву ЄС з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - повідомив він.
За його словами, найімовірніше, очікується спільна заява трьох голів інститутів ЄС (рада, комісія, парламент).
Скандальна позиція Орбана
Угорщина продовжує вести активні торговельні та дипломатичні відносини з Росією, незважаючи на повномасштабну війну в Україні. При цьому Будапешт відмовляється від військової допомоги нашій країні.
Прем'єр Віктор Орбан уже неодноразово блокував введення санкцій проти Росії, а також допомогу Україні від Євросоюзу.
Нещодавно стало відомо, що Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій ЄС проти Росії.
Проте все ж таки ЄС вдалося запровадити пакет санкцій до другої річниці вторгнення РФ в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.