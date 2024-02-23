Венгрия блокирует заявление стран ЕС ко второй годовщине войны в Украине, - СМИ

Венгрия блокирует совместное заявление стран Европейского. союза ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украине.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Сейчас Венгрия блокируется совместное заявление ЕС по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украины", - сообщил он.

По его словам, скорее всего, ожидается совместное заявление трех глав институтов ЕС (совет, комиссия, парламент).

Скандальная позиция Орбана

Венгрия продолжает вести активные торговые и дипломатические отношения с Россией, несмотря на полномасштабную войну в Украине. При этом Будапешт отказывается от военной помощи нашей стране.

Премьер Виктор Орбан уже неоднократно блокировал введение санкций против России, а также помощь Украине от Евросоюза.

Недавно стало известно, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России.

Однако все же ЕС удалось ввести пакет санкций ко второй годовщине вторжения РФ в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.