ua en ru
Пт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия блокирует заявление стран ЕС ко второй годовщине войны в Украине, - СМИ

Пятница 23 февраля 2024 14:56
UA EN RU
Венгрия блокирует заявление стран ЕС ко второй годовщине войны в Украине, - СМИ Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Венгрия блокирует совместное заявление стран Европейского. союза ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украине.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Сейчас Венгрия блокируется совместное заявление ЕС по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украины", - сообщил он.

По его словам, скорее всего, ожидается совместное заявление трех глав институтов ЕС (совет, комиссия, парламент).

Скандальная позиция Орбана

Венгрия продолжает вести активные торговые и дипломатические отношения с Россией, несмотря на полномасштабную войну в Украине. При этом Будапешт отказывается от военной помощи нашей стране.

Премьер Виктор Орбан уже неоднократно блокировал введение санкций против России, а также помощь Украине от Евросоюза.

Недавно стало известно, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России.

Однако все же ЕС удалось ввести пакет санкций ко второй годовщине вторжения РФ в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта
Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров