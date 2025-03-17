Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС, - МЗС Польщі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину. Будапешт блокує перемовини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сікорського, яку наводить Onet.
"Ми відчуваємо особливу відповідальність за це (початок переговорів про членство України - ред.). Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо і два переговорних кластери, але, на жаль, рішення блокує наш давній друг і колись союзник - Угорщина", - зазначив Сікорський після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.
За словами міністра, на засіданні Ради тривала жвава дискусія щодо переговорів з Україною про членство в ЄС. Міністри дійшли думки, що рішення про початок переговорів має залежати "не від двосторонніх питань, а від виконання критеріїв".
Також Сікорський зазначив, що вирішив звернутися до польської опозиції, аби та вплинула на позицію Угорщини.
"Я маю звернутися до польської опозиції, яка підтримує тісні ідеологічні контакти з урядом і партією Віктора Орбана, і попросити їх зробити щось добре для Польщі і Європи, а саме переконати своїх ідеологічних побратимів розблокувати ці питання", - підкреслив глава МЗС.
Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув ультиматум Європейському Союзу. Одна із його вимог - відмова приймати Україну в ЄС.
Як зазначала голова європейської дипломатії Кая Каллас, ЄС шукає механізм, щоб протидіяти блокуванню рішень Угорщиною. Йдеться про можливе створення коаліцій.
Після офіційного старту переговорів про вступ 25 червня 2024 року, країна зосередилася на гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами та впровадженні необхідних реформ.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу до ЄС до кінця 2025 року. Він підкреслив, що уряд активно працює над виконанням необхідних критеріїв для членства в ЄС.
Також раніше глава МЗС Польщі, говорячи про цілі його країни під час головування у Раді Європейського союзу, зазначав, що планується зосередження на забезпеченні ефективного темпу розширення організації.
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