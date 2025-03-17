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Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, - МИД Польши

Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что переговоры о вступлении Украины в ЕС затягиваются из-за Венгрии. Будапешт блокирует переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сикорского, которое приводит Onet.

"Мы чувствуем особую ответственность за это (начало переговоров о членстве Украины - ред.). Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно и два переговорных кластера, но, к сожалению, решение блокирует наш давний друг и некогда союзник - Венгрия", - отметил Сикорский после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По словам министра, на заседании Совета продолжалась оживленная дискуссия относительно переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Министры пришли к мнению, что решение о начале переговоров должно зависеть "не от двусторонних вопросов, а от выполнения критериев".

Также Сикорский отметил, что решил обратиться к польской оппозиции, чтобы та повлияла на позицию Венгрии.

"Я должен обратиться к польской оппозиции, которая поддерживает тесные идеологические контакты с правительством и партией Виктора Орбана, и попросить их сделать что-то хорошее для Польши и Европы, а именно убедить своих идеологических собратьев разблокировать эти вопросы", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Европейскому Союзу. Одно из его требований - отказ принимать Украину в ЕС.

Как отмечала глава европейской дипломатии Кая Каллас, ЕС ищет механизм, чтобы противодействовать блокированию решений Венгрией. Речь идет о возможном создании коалиций.

 

Вступление Украины в ЕС

После официального старта переговоров о вступлении 25 июня 2024 года, страна сосредоточилась на гармонизации национального законодательства с европейскими стандартами и внедрении необходимых реформ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в ЕС до конца 2025 года. Он подчеркнул, что правительство активно работает над выполнением необходимых критериев для членства в ЕС.

Также ранее глава МИД Польши, говоря о целях его страны во время председательства в Совете Европейского союза, отмечал, что планируется сосредоточение на обеспечении эффективного темпа расширения организации.

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