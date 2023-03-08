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Telegram-канали "зливали" дані про вручення повісток: їх заблокувала СБУ

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Середа 08 березня 2023 14:24
Telegram-канали "зливали" дані про вручення повісток: їх заблокувала СБУ Фото: СБУ заблокувала Telegram-канали, які "зливали" дані про вручення повісток (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кіберфахівці СБУ заблокували 26 Telegram-каналів, у яких повідомляли про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Telegram-канали писали про заходи, які проводять терцентри в Київській, Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Львівській та Одеській областях.

Насамперед канали "зливали" актуальні місця вручення повісток військовозобов’язаним та закликали ховатися від представників військкоматів.

Для збору відомостей про локації канали використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.

Через постійне оновлення даних деструктивні канали швидко наростили власну аудиторію, яка перевищила 400 тисяч підписників.

Далі адміністратори вирішили зробити на цьому "бізнес" та запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.

У ході слідчо-оперативних дій СБУ встановила особи всіх організаторів злочинної діяльності. Серед них - двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів було виявлено:

  • комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій;
  • банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

Наразі шести адміністраторам Telegram-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому в Україні почали масово роздавати повістки.

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