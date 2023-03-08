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Венгер организовал в Киеве наркобизнес: хранил кокаина на 200 тысяч долларов

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Киев, Среда 08 марта 2023 15:24
Венгер организовал в Киеве наркобизнес: хранил кокаина на 200 тысяч долларов Фото: венгр организовал в Киеве наркобизнес (facebook com ssu mariupol)
Автор: Карина Левицкая

Уроженец Закарпатской области, имеющий гражданство Венгрии, с ноября 2019 организовал и возглавил наркобизнес, в состав которого привлек еще трех украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Организатор подыскивал лиц, у которых участники организованной группы осуществляли закупку кокаина, координировал действия наркодилеров, налаживал их контакты с клиентами, определял количество и сумму денежных средств, которые необходимо получить за сбыт наркотического средства. Также он разработал и ввел систему штрафов за ненадлежащее исполнение функций подчиненными участниками организованной группы.

В свою очередь другие участники организованной группы, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, реализовывали "товар" на территории города Киева, используя при этом автомобили премиум-класса Lexus и BMW, в которых позволяли "клиентам" употреблять приобретенный кокаин.

Венгер организовал в Киеве наркобизнес: хранил кокаина на 200 тысяч долларов

Фото: венгр организовал в Киеве наркобизнес (t.me/kyiv_pro_office)

По результатам проведенных обысков в автомобилях, а также по местам проживания фигурантов изъято более 1 килограмма кокаина, денежные средства в сумме 10 тысяч долларов США и 20 тысяч гривен, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи, два автомобиля: Лексус и BMW. У организатора изъят автомобиль марки Mersedes-AMG GT, стоимость которого составляет 200 тысяч долларов. На изъятое имущество наложен арест.

Общая стоимость изъятого наркотического вещества составляет около 200 тысяч долларов.

В случае доказания вины организатору грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня киберспециалисты СБУ заблокировали более 25 Telegram-каналов, в которых сообщали о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины.

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