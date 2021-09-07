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Уголовное дело и админпротоколы: полиция рассказала, как прошла ночь празднования Рош га-Шана

Автор: Инна Собора

В течение суток в органы полиции поступило 13 заявлений и сообщений о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. В результате правоохранители открыли уголовное дело и составили два админпротокола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал МВД.

По результатам полицейские открыли одно уголовное производство по части 1 статьи 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, составили два административные протоколы о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

В полиции отмечают, что контролируют ситуацию в центре паломничества. Всего в Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов. Полиция дежурит в круглосуточном режиме. Всего более тысячи полицейских.

Ранее сообщалось, что в Умань прибыли полицейские из Израиля на время празднования Рош га-Шана.

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Умань