Кримінальна справа та адмінпротоколи: поліція розказала, як пройшла ніч святкування Рош га-Шана

Упродовж доби до органів поліції надійшло 13 заяв та повідомлень про події, пов’язані з перебуванням на території України паломників-хасидів. В результаті правоохоронці відкрили кримінальну справу та склали два адмінпротоколи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал МВС .

За результатами поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Крім того, склали два адміністративні протоколи про порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.

У поліції наголошують, що контролюють ситуацію в центрі паломництва. Всього в Умань прибули понад 29 тисяч паломників-хасидів. Поліція чергує в цілодобовому режимі. Всього більше тисячі поліцейських.