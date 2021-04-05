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На вугільній шахті в Нововолинську обірвався ліфт, постраждали дев'ять гірників

Новость на русском → Нововолинськ, Понеділок 05 квітня 2021 02:44
На вугільній шахті в Нововолинську обірвався ліфт, постраждали дев'ять гірників Фото: шахта в Нововолинську (Буг)
Автор: Артур Родивилов

На вугільній шахті в Нововолинську Волинської області унаслідок аварії ліфта постраждали робітники. Дев'ять гірників доставлені в лікарню.

Про це повідомив у Facebook мер міста Борис Карпус.

Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає. Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий - з відкритим переломом стегна, стан середньої тяжкості.

"Маємо тривожні новини з шахти №9 "Нововолинська". На великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Дев'ять шахтарів постраждали. Серед них - мешканці Нововолинська та навколишніх сіл", - написав він.

Він зазначив, що ситуація під контролем, а в понеділок, 5 квітня, службове розслідування інциденту почне підрозділ Держпраці у Волинській області.

Шахта №9 "Нововолинська" входить в структуру об'єднання "Волиньвугілля". Шахта має два вертикальних стовбури глибиною майже 400 метрів.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року в результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

На початку грудня в Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалу породи постраждали двоє працівників шахти.

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