На вугільній шахті в Нововолинську обірвався ліфт, постраждали дев'ять гірників
На вугільній шахті в Нововолинську Волинської області унаслідок аварії ліфта постраждали робітники. Дев'ять гірників доставлені в лікарню.
Стан постраждалих стабільний, загрози життю немає. Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий - з відкритим переломом стегна, стан середньої тяжкості.
"Маємо тривожні новини з шахти №9 "Нововолинська". На великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Дев'ять шахтарів постраждали. Серед них - мешканці Нововолинська та навколишніх сіл", - написав він.
Він зазначив, що ситуація під контролем, а в понеділок, 5 квітня, службове розслідування інциденту почне підрозділ Держпраці у Волинській області.
Шахта №9 "Нововолинська" входить в структуру об'єднання "Волиньвугілля". Шахта має два вертикальних стовбури глибиною майже 400 метрів.
Нагадаємо, наприкінці 2020 року в результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
На початку грудня в Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалу породи постраждали двоє працівників шахти.