Угоду щодо роботи TikTok у США може бути укладено до 5 квітня, - Венс
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що угоду, яка дасть змогу TikTok продовжити роботу на території Сполучених Штатів, "майже напевно" буде досягнуто. За його словами, це буде до 5 квітня, коли закінчується термін продажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Майже напевно буде досягнута угода на високому рівні, яка, як я думаю, задовольнить наші інтереси національної безпеки і дасть змогу створити окреме американське підприємство TikTok", - сказав Венс в інтерв'ю NBC News.
Він наголосив, що США "хотіли б зробити це без продовження" термінів продажу. Віцепрезидент висловив також оптимізм з приводу того, що буде досягнуто моменту, "коли (ми - ред.) зможемо сказати, що TikTok працює, і він працює таким чином, що захищає конфіденційність даних американців і національну безпеку Америки".
Видання нагадує, що минулого місяця президент США Дональд Трамп доручив Венсу і раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу курирувати потенційну угоду щодо TikTok.
Що передувало
Колишній президент США Джо Байден ухвалив торік закон, який вимагає, щоб материнська компанія застосунку TikTok ByteDance продала його власнику в Сполучених Штатах. Однак цього не було зроблено, тому 19 лютого соцмережа була заблокована на території США. Невдовзі Трамп після вступу на посаду продовжив термін продажу на 75 днів, сподіваючись допомогти укласти угоду.
Кілька відомих претендентів з'явилися як потенційні покупці для операцій платформи в США, включно з групою на чолі з мільярдером, колишнім власником Dodgers Френком Маккортом і відомим інвестором "Shark Tank" Кевіном О'Лірі. Але ByteDance і китайський уряд не дали публічної вказівки на те, що вони погодяться на таку угоду.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулої доби Трамп заявив, що він, "ймовірно", продовжить термін дії TikTok, якщо угоду не буде досягнуто до 5 квітня.
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