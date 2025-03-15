Угоду щодо роботи TikTok у США може бути укладено до 5 квітня, - Венс

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що угоду, яка дасть змогу TikTok продовжити роботу на території Сполучених Штатів, "майже напевно" буде досягнуто. За його словами, це буде до 5 квітня, коли закінчується термін продажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Майже напевно буде досягнута угода на високому рівні, яка, як я думаю, задовольнить наші інтереси національної безпеки і дасть змогу створити окреме американське підприємство TikTok", - сказав Венс в інтерв'ю NBC News.

Він наголосив, що США "хотіли б зробити це без продовження" термінів продажу. Віцепрезидент висловив також оптимізм з приводу того, що буде досягнуто моменту, "коли (ми - ред.) зможемо сказати, що TikTok працює, і він працює таким чином, що захищає конфіденційність даних американців і національну безпеку Америки".

Видання нагадує, що минулого місяця президент США Дональд Трамп доручив Венсу і раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу курирувати потенційну угоду щодо TikTok.