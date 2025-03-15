Сделка по работе TikTok в США может быть заключена к 5 апреля, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка, которая позволит TikTok продолжить работу на территории Соединенных Штатов, "почти наверняка" будет достигнута. По его словам, это будет до 5 апреля, когда истекает срок продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Почти наверняка будет достигнуто соглашение на высоком уровне, которое, как я думаю, удовлетворит наши интересы национальной безопасности и позволит создать отдельное американское предприятие TikTok", — сказал Вэнс в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что США "хотели бы сделать это без продления" сроков продажи. Вице-президент выразил также оптимизм по поводу того, что будет достигнут момент, "когда (мы - ред.) сможем сказать, что TikTok работает, и он работает таким образом, что защищает конфиденциальность данных американцев и национальную безопасность Америки".

Издание напоминает, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп поручил Вэнсу и советнику по нацбезопасности Майклу Уолтцу курировать потенциальную сделку по TikTok.