ua en ru
Сб, 15 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сделка по работе TikTok в США может быть заключена к 5 апреля, - Вэнс

Суббота 15 марта 2025 00:10
UA EN RU
Сделка по работе TikTok в США может быть заключена к 5 апреля, - Вэнс Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка, которая позволит TikTok продолжить работу на территории Соединенных Штатов, "почти наверняка" будет достигнута. По его словам, это будет до 5 апреля, когда истекает срок продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Почти наверняка будет достигнуто соглашение на высоком уровне, которое, как я думаю, удовлетворит наши интересы национальной безопасности и позволит создать отдельное американское предприятие TikTok", — сказал Вэнс в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что США "хотели бы сделать это без продления" сроков продажи. Вице-президент выразил также оптимизм по поводу того, что будет достигнут момент, "когда (мы - ред.) сможем сказать, что TikTok работает, и он работает таким образом, что защищает конфиденциальность данных американцев и национальную безопасность Америки".

Издание напоминает, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп поручил Вэнсу и советнику по нацбезопасности Майклу Уолтцу курировать потенциальную сделку по TikTok.

Что предшествовало

Бывший президент США Джо Байден принял в прошлом году закон, который требует, чтобы материнская компания приложения TikTok ByteDance продала его владельцу в Соединенных Штатах. Однако этого не было сделано, поэтому 19 февраля соцсеть была заблокирована на территории США. Вскоре Трамп после вступления в должность продлил срок продажи на 75 дней, в надежде помочь заключить сделку.

Несколько известных претендентов появились в качестве потенциальных покупателей для операций платформы в США, включая группу во главе с миллиардером, бывшим владельцем Dodgers Фрэнком Маккортом и известным инвестором "Shark Tank" Кевином О'Лири. Но ByteDance и китайское правительство не дали публичного указания на то, что они согласятся на такую сделку.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на прошлой Трамп заявил, что он, "вероятно", продлит срок действия TikTok, если соглашение не будет достигнуто к 5 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки TikTok Джей Ди Вэнс
NEWS
В центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: все подробности
В центре Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: все подробности
DAILY
ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции