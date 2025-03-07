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Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно

П'ятниця 07 березня 2025 00:48
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Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно Фото: у ByteDance є ще місяць для продажу TikTok (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що він, "імовірно", подовжить терміни продажу додатка TikTok, якщо угоди не буде досягнуто до початкового терміну. Він підкреслив, що у Штатів є великий інтерес до цієї соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нас є великий інтерес до TikTok... Зараз у нас є щонайменше ще місяць, тож нам не потрібне продовження. Але якби мені було потрібно продовження, я б, напевно, отримав його", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Він також додав, що Китай зіграє свою роль в ухваленні рішення. Водночас американський президент не уточнив, наскільки тривалим буде продовження, якщо воно знадобиться.

Що передувало

Нагадаємо, у квітні 2024 року під час президентства Джо Байдена було підписано закон, який вимагає, щоб соцмережа TikTok була продана власнику в Сполучених Штатах або одному з їхніх союзників. В іншому випадку, додаток буде заблоковано через проблеми національної безпеки.

Невдовзі, буквально за день-два до вступу Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня, застосунок таки заблокували, оскільки закон набув чинності. Крім того, впоратися з проблемою навіть не допомагав VPN, а сама соцмережа зникла з App Store і Play Market на території США.

Однак, Трамп одразу ж у день своєї інавгурації, підписав указ, який дає материнській компанії TikTok ByteDance ще 75 днів на пошук нового власника. Після продовження терміну застосунок знову почав працювати і з'явився на маркетплейсах.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп TikTok
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