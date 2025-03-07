Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно

Фото: у ByteDance є ще місяць для продажу TikTok (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що він, "імовірно", подовжить терміни продажу додатка TikTok, якщо угоди не буде досягнуто до початкового терміну. Він підкреслив, що у Штатів є великий інтерес до цієї соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нас є великий інтерес до TikTok... Зараз у нас є щонайменше ще місяць, тож нам не потрібне продовження. Але якби мені було потрібно продовження, я б, напевно, отримав його", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі. Він також додав, що Китай зіграє свою роль в ухваленні рішення. Водночас американський президент не уточнив, наскільки тривалим буде продовження, якщо воно знадобиться.