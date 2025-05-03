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Угодою про копалини Україна прискорить інвестиції в енергетику, - Тімченко

Субота 03 травня 2025 18:51
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Угодою про копалини Україна прискорить інвестиції в енергетику, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Юлія Бойко

Угодою про корисні копалини Україна зможе прискорити приватні інвестиції у свій енергетичний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в коментарі FOX Business.

"Інвестиційний фонд з відновлення України, створений спільно зі Сполученими Штатами, - це важливий крок уперед на шляху відновлення країни після війни. Це сильний сигнал для світу: Україна відкрита для бізнесу. Ця угода створює основу для пришвидшення приватних інвестицій в енергетичний сектор, який має одні з найбільших нерозроблених резервів у Європі", - сказав він.

Зазначається, що Тімченко прибув до Вашингтону за кілька тижнів до підписання угоди, щоб провести переговори з високопосадовцями США щодо потенціалу України у сфері нерозроблених ресурсів - особливо запасів нафти й газу на заході країни.

Гендиректор ДТЕК вважає, що враховуючи досвід роботи з американськими компаніями є всі передумови для розширення приватних інвестицій в Україну за підтримки американських установ.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова домовився з американською GE Vernova про будівництво першої в Україні цифрової підстанції.

Україна і США підписали угоду про надра

Нагадаємо, перша віцепрем'єрка, міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила про підписання угоди про надра зі США.

Угода передбачає створення інвестиційного фонду. До нього спрямовуватиметься 50% бюджетних надходжень від рентних платежів, продажу спеціальних дозволів на розвідку і видобуток корисних копалин, а також інших форм надання надр у користування.

Детальніше про те, які зобов'язання з'явилися в України відповідно до нової угоди - в матеріалі РБК-Україна.

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