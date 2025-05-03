Соглашением об ископаемых Украина ускорит инвестиции в энергетику, - Тимченко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии FOX Business.

"Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, созданный совместно с Соединенными Штатами, - это важный шаг вперед на пути восстановления страны после войны. Это сильный сигнал для мира: Украина открыта для бизнеса. Это соглашение создает основу для ускорения частных инвестиций в энергетический сектор, который имеет одни из крупнейших неразработанных резервов в Европе", - сказал он.

Отмечается, что Тимченко прибыл в Вашингтон за несколько недель до подписания соглашения, чтобы провести переговоры с высокопоставленными чиновниками США относительно потенциала Украины в сфере неразработанных ресурсов - особенно запасов нефти и газа на западе страны.

Гендиректор ДТЭК считает, что учитывая опыт работы с американскими компаниями есть все предпосылки для расширения частных инвестиций в Украину при поддержке американских учреждений.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова договорился с американской GE Vernova о строительстве первой в Украине цифровой подстанции.

Украина и США подписали соглашение о недрах

Напомним, первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о подписании соглашения о недрах с США.

Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда. В него будет направляться 50% бюджетных поступлений от рентных платежей, продажи специальных разрешений на разведку и добычу полезных ископаемых, а также других форм предоставления недр в пользование.

Подробнее о том, какие обязательства появились у Украины в соответствии с новым соглашением - в материале РБК-Украина.

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