Угоди із США про копалини недостатньо для завершення війни в Україні, - Зеленський

Угоди із США про рідкісноземельні метали недостатньо для завершення війни в Україні. Військовим потрібна зброя, щоб захищатися від атак російських окупантів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
"Цього документу (угоди про копалини, - ред.) недостатньо.", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що "російські солдати будуть боятися нас, якщо ми будемо сильними".
"Якщо ми будемо недостатньо сильними, якщо ми будемо "пустими", якщо наші склади будуть пусті, ми не зможемо захищатися", - додав президент.
Сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США.
Глава держави вже провів зустріч з американськими сенаторами. Зараз він перебуває в Білому домі на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
До того ж сьогодні планується підписання угоди щодо корисних копалин між Україною та США. З боку України її підпишуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перший віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.
Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.
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