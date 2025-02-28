Соглашения с США об ископаемых недостаточно для завершения войны в Украине, - Зеленский

"Путин 25 раз нарушал режим прекращения огня. Поэтому мы не пойдем на прекращение огня без гарантий безопасности. Этого документа (соглашения об ископаемых, - ред.) недостаточно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "российские солдаты будут бояться нас, если мы будем сильными".

"Если мы будем недостаточно сильными, если мы будем "пустыми", если наши склады будут пусты, мы не сможем защищаться", - добавил президент.