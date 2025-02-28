Угоди із США про копалини недостатньо для завершення війни в Україні, - Зеленський

Угоди із США про рідкісноземельні метали недостатньо для завершення війни в Україні. Військовим потрібна зброя, щоб захищатися від атак російських окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Цього документу (угоди про копалини, - ред.) недостатньо.", - сказав Зеленський. Він зазначив, що "російські солдати будуть боятися нас, якщо ми будемо сильними". "Якщо ми будемо недостатньо сильними, якщо ми будемо "пустими", якщо наші склади будуть пусті, ми не зможемо захищатися", - додав президент.