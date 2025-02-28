Соглашения с США об ископаемых недостаточно для завершения войны в Украине, - Зеленский
Соглашения с США о редкоземельных металлах недостаточно для завершения войны в Украине. Военным нужно оружие, чтобы защищаться от атак российских оккупантов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
"Путин 25 раз нарушал режим прекращения огня. Поэтому мы не пойдем на прекращение огня без гарантий безопасности. Этого документа (соглашения об ископаемых, - ред.) недостаточно", - сказал Зеленский.
Он отметил, что "российские солдаты будут бояться нас, если мы будем сильными".
"Если мы будем недостаточно сильными, если мы будем "пустыми", если наши склады будут пусты, мы не сможем защищаться", - добавил президент.
Визит Зеленского в США
Сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США.
Глава государства уже провел встречу с американскими сенаторами. Сейчас он находится в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
К тому же сегодня планируется подписание соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США. Со стороны Украины его подпишут министр иностранных дел Андрей Сибига и первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
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