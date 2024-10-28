Угоди про гарантії безпеки не замінять членство України в НАТО, - посол Британії

Угоди про гарантії безпеки, укладені з країнами-партнерами, не здатні замінити членство України в НАТО. Вони лише наближають вступ до Альянсу.

"Це написано і в нашому договорі (про гарантії безпеки - ред.) з Україною, що цей договір - він на шляху до членства НАТО. І це не є альтернативою НАТО. Я думаю, що гарантія, яку має мати Україна, це стаття 5 Північноатлантичного договору", - сказав Гарріс.

За його словами, через реалізацію безпекової угоди Британія може бути впевненою, що це наблизить момент, коли Україна вступить до НАТО.

Посол також розповів, що у договорі зазначено, що Британія буде довгостроково підтримувати Україну.

"Але і зараз ми перша країна, яка забезпечила все фінансування для цього. То це також зараз наша позиція, що щороку ми будемо давати 3 млрд фунтів стерлінгів для захисту України, до 2030 року, але і стільки скільки буде потрібно. Через цей договір ми маємо також фінансові ресурси, які можуть забезпечити нашу співпрацю, зміцнення ЗСУ і всі можливості, які важливі й для інтеграції в майбутньому України до НАТО", - додав Гарріс.

За словами британського посла, "це реальний план з фінансуванням, з договором, який є зараз на користь України".