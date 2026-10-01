Угода про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною набула чинності: що зміниться

Сьогодні, 1 жовтня, набула чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Українські експортери вже можуть користуватися передбаченими нею тарифними преференціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Режим вільної торгівлі поширюється на товари, що належать до глав 01–97 Гармонізованої системи опису та кодування товарів і мають українське або турецьке походження.

Для них тарифні графіки передбачають повне звільнення від мита або застосування знижених ставок залежно від категорії товару.

Водночас строки запровадження преференцій для двох напрямків торгівлі відрізняються.

Для експорту українських товарів до Туреччини пільговий режим діє вже з 1 жовтня 2026 року. Для товарів турецького походження, які імпортують в Україну, він почне застосовуватися з 1 січня 2027 року.

Що потрібно для отримання митних пільг

Для застосування преференційного режиму компанія має підтвердити походження товару.

Таким підтвердженням може бути сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація про походження.

Декларацію може складати уповноважений експортер відповідно до правил Пан-євро-середземноморської конвенції. Також її може оформити експортер для партії товарів загальною вартістю до 6000 євро.

Для українського експорту до Туреччини з 1 жовтня застосовуватимуться тарифні преференції, які передбачають скасування експортного мита або використання тарифної квоти.

Для імпорту турецьких товарів аналогічний механізм - скасування чи зниження мита та тарифні квоти - запрацює з 1 січня 2027 року.