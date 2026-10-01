Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступило в силу: что изменится

Сегодня, 1 октября, вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией. Украинские экспортеры уже могут воспользоваться предусмотренными ею тарифными преференциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Режим свободной торговли распространяется на товары, относящиеся к главам 01-97 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и имеющих украинское или турецкое происхождение.

Для них тарифные графики предполагают полное освобождение от пошлин или применение пониженных ставок в зависимости от категории товара.

В то же время, сроки введения преференций для двух направлений торговли отличаются.

Для экспорта украинских товаров в Турцию льготный режим уже действует с 1 октября 2026 года. Для импортируемых в Украину товаров турецкого происхождения он начнет применяться с 1 января 2027 года.

Что нужно для получения таможенных льгот

Для использования преференциального режима компания обязана подтвердить происхождение продукта.

Таким подтверждением может быть сертификат по перевозке товара EUR.1 или право на происхождение.

Декларацию может составлять уполномоченный экспортер в соответствии с правилами Пан-евро-средиземноморской конвенции. Также ее может оформить экспортер для партии товаров общей стоимостью до 6000 евро.

Для украинского экспорта в Турцию с 1 октября будут применяться тарифные преференции, предусматривающие отмену экспортных пошлин или использование тарифной квоты.

Для импорта турецких товаров аналогичный механизм - отмена или снижение пошлин и тарифные квоты - заработает с 1 января 2027 года.