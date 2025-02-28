Угода щодо корисних копалин готова до підписання, - міністр фінансів США

За словами американського міністра, підписання угоди має відбутися сьогодні, 28 лютого, коли президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні. Також він підкреслив цієї угоди.

"Вона (угода - ред.) завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра (28 лютого - ред.) очікується підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту", - цитує "Суспільне" слова Бессента в коментарі Fox Business.

Крім того, глава Мінфіну США зазначив, що ця угода демонструє громадянам Сполучених Штатів переваги для Вашингтона, а також "усуває можливість будь-якого корупції з використанням найкращих американських практик".