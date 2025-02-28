Соглашение по полезным ископаемым готово к подписанию, - министр финансов США

По словам американского министра, подписание соглашения должно состояться сегодня, 28 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне. Также он подчеркнул это соглашение.

"Она (соглашение - ред.) завершена, она на бумаге, и украинское правительство ее одобрило. Завтра (28 февраля - ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", - цитирует "Суспільне" слова Бессента в комментарии Fox Business.

Кроме того, глава Минфина США отметил, что это соглашение демонстрирует гражданам Соединенных Штатов преимущества для Вашингтона, а также "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".