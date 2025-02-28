Угода щодо корисних копалин готова до підписання, - міністр фінансів США
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода про корисні копалини між Україною та США готова. Формулювання вже зафіксовані, залишилося лише підписання документу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост кореспондента Fox Business Едварда Лоуренса в соцмережі Х.
За словами американського міністра, підписання угоди має відбутися сьогодні, 28 лютого, коли президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні. Також він підкреслив цієї угоди.
"Вона (угода - ред.) завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра (28 лютого - ред.) очікується підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту", - цитує "Суспільне" слова Бессента в коментарі Fox Business.
Крім того, глава Мінфіну США зазначив, що ця угода демонструє громадянам Сполучених Штатів переваги для Вашингтона, а також "усуває можливість будь-якого корупції з використанням найкращих американських практик".
Нагадаємо, станом на середу, 26 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що сторони фактично відпрацювали остаточний варіант щодо рідкоземельних копалин. За його словами, угода називається «Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України».
Детальніше про те, що входить в основні положення угоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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