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Соглашение по полезным ископаемым готово к подписанию, - министр финансов США

Пятница 28 февраля 2025 01:55
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Соглашение по полезным ископаемым готово к подписанию, - министр финансов США Фото: Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США готово. Формулировки уже зафиксированы, осталось лишь подписать документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост корреспондента Fox Business Эдварда Лоуренса в соцсети Х.

По словам американского министра, подписание соглашения должно состояться сегодня, 28 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне. Также он подчеркнул это соглашение.

"Она (соглашение - ред.) завершена, она на бумаге, и украинское правительство ее одобрило. Завтра (28 февраля - ред.) ожидается подписание глав государств. Это соглашение по полезным ископаемым, нефти, газу и инфраструктурным активам. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американское бизнес-сообщество", - цитирует "Суспільне" слова Бессента в комментарии Fox Business.

Кроме того, глава Минфина США отметил, что это соглашение демонстрирует гражданам Соединенных Штатов преимущества для Вашингтона, а также "устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик".

Напомним, по состоянию на среду, 26 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что стороны фактически отработали окончательный вариант по редкоземельным ископаемым. По его словам, соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

Подробнее о том, что входит в основные положения соглашения - читайте в материале РБК-Украина.

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