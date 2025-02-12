Угода про партнерство стане довгостроковим щитом безпеки для України, - глава Мінфіну США

Бессент наголосив, що американський президент Дональд Трамп прагне швидко завершити війну Росії проти України й задля цього працює з усіма сторонами.

Міністр зауважив, що президент Зеленський зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені, а тим часом американський уряд перегляне документ про партнерство між країнами.

"Ми вважаємо цей документ важливим. США та Україна мають спільні цінності, і ми хочемо зміцнити нашу економічну співпрацю. Ми вважаємо, що це важливий сигнал світу, суспільству та Росії, що ми стоїмо разом", - наголосив глава Мінфіну США.

Водночас він наголосив, що даною угодою США посилить економічні зобов’язання через партнерство з урядом і народом України.

"Це забезпечить після завершення конфлікту довгостроковий щит безпеки для всіх українців", - підкреслив він.