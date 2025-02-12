Угода про партнерство стане довгостроковим щитом безпеки для України, - глава Мінфіну США

Угода про партнерство між США та Україною стане довгостроковим щитом безпеки для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінфіну США Скотта Бессента під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Бессент наголосив, що американський президент Дональд Трамп прагне швидко завершити війну Росії проти України й задля цього працює з усіма сторонами.
Міністр зауважив, що президент Зеленський зустрінеться з віце-президентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Мюнхені, а тим часом американський уряд перегляне документ про партнерство між країнами.
"Ми вважаємо цей документ важливим. США та Україна мають спільні цінності, і ми хочемо зміцнити нашу економічну співпрацю. Ми вважаємо, що це важливий сигнал світу, суспільству та Росії, що ми стоїмо разом", - наголосив глава Мінфіну США.
Водночас він наголосив, що даною угодою США посилить економічні зобов’язання через партнерство з урядом і народом України.
"Це забезпечить після завершення конфлікту довгостроковий щит безпеки для всіх українців", - підкреслив він.
Нагадаємо, що раніше сьогодні США представили Україні проект угоди щодо природних ресурсів.
Наразі відомо, що сама угода може бути досягнута на Мюнхенській конференції, яка відбудеться вже 14-16 лютого.
Як раніше писав New York Post, Україна "по суті погодилася" надати США рідкоземельні метали на суму 500 млрд доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву.
Водночас Зеленський зауважив, що території України важливо захистити від росіян не лише з погляду безпеки, але й у фінансовому плані. Адже, в іншому випадку, за його словами, росіяни зможуть скористатись ними для продовження війни чи нового наступу.
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