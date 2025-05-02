Угода про надра вимагає змінити Бюджетний кодекс: у Раді з'явився законопроект

Уряд вніс у Верховну Раду законопроект про зміни у Бюджетний кодекс. Це необхідно для реалізації угоди про надра зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, законопроект пропонує впровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду державного бюджету України. Ці кошти будуть направлені до Американо-українського інвестиційного фонду відновлення, створеного у рамках угоди з урядом США.

Законопроект має назву "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".

Угода України і США про надра

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра, яка встановлює економічне партнерство між країнами. В рамках цієї угоди Сполучені Штати отримають доступ до українських природних ресурсів, а отримані доходи будуть направлені до спільного Американо-українського інвестиційного фонду відновлення.

Згідно з текстом документа, угода стосується 57 видів мінералів і залишатиметься в силі, поки обидві сторони не ухвалять рішення про припинення співпраці.

Зараз угода потребує ратифікації у Верховній Раді. Як повідомляють джерела РБК-Україна, парламент планує затвердити цей документ на наступному тижні - 8 травня.

Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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