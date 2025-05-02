Соглашение о недрах требует изменить Бюджетный кодекс: в Раде появился законопроект
Правительство внесло в Верховную Раду законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс. Это необходимо для реализации соглашения о недрах с Соединенными Штатами Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Законопроект называется "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".
Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект предлагает внедрение механизма перечисления доходов от использования природных ресурсов в специальный фонд государственного бюджета Украины. Эти средства будут направлены в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, созданный в рамках соглашения с правительством США.
Источники дохода:
- 50% сбора за специальные разрешения на пользование недрами;
- 50% средств от продажи спецразрешений;
- 50% доходов от реализации части продукции, принадлежащей государству;
- другие предусмотренные соглашением доходы от эксплуатации природных ресурсов.
Ограничения:
- не включаются доходы по лицензиям, выданным до вступления в силу соглашения, если речь не идет о новой эксплуатации;
- не учитываются доходы от активов, которые касаются роялти или репараций от РФ.
Использование средств:
- перечисляются в Инвестиционный фонд восстановления США - Украина;
- целевое направление - проекты восстановления инфраструктуры, связанные с послевоенным восстановлением.
Фискальные уточнения:
- поступления, которые излишне или ошибочно зачислены, возвращаются;
- налоговый долг за период действия соглашения аннулируется с даты его утраты силы.
Соглашение Украины и США о недрах
В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах, которое устанавливает экономическое партнерство между странами. В рамках этого соглашения Соединенные Штаты получат доступ к украинским природным ресурсам, а полученные доходы будут направлены в совместный Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.
Согласно тексту документа, соглашение касается 57 видов минералов и будет оставаться в силе, пока обе стороны не примут решение о прекращении сотрудничества.
Сейчас соглашение нуждается в ратификации в Верховной Раде. Как сообщают источники РБК-Украина, парламент планирует утвердить этот документ на следующей неделе - 8 мая.
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