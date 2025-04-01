Угода про надра між Україною та США має відповідати законам ЄС, - Бербок

Угода про надра

Нагадаємо, США нещодавно передали на розгляд України новий варіант угоди про корисні копалини. Це вже повноцінна угода, а не рамкова угода, яку планувалося укласти раніше.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що документ ще мають вивчити юристи. У ньому містяться деякі деталі, які раніше вже відкидали обидві сторони.

Також глава держави наголосив, що Україна не буде підписувати угоду, якщо вона передбачатиме будь-який борг України перед США.

За словами глави держави, угоду не буде підписано і в тому разі, якщо вона загрожуватиме членству України в ЄС.

Більш детально про те, що запропонували Україні США, - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.