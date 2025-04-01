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Угода про надра між Україною та США має відповідати законам ЄС, - Бербок

Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Будь-яка угода про корисні копалини між Україною та США має бути сумісною з європейським законодавством.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Бербок, Євросоюз раніше домовився з Україною, що будь-яка нова угода має бути сумісною із законодавством ЄС.

"Зрештою, це наш європейський континент... Ми, звичайно, також ведемо діалог з усіма зацікавленими сторонами", - зазначила вона.

Угода про надра

Нагадаємо, США нещодавно передали на розгляд України новий варіант угоди про корисні копалини. Це вже повноцінна угода, а не рамкова угода, яку планувалося укласти раніше.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що документ ще мають вивчити юристи. У ньому містяться деякі деталі, які раніше вже відкидали обидві сторони.

Також глава держави наголосив, що Україна не буде підписувати угоду, якщо вона передбачатиме будь-який борг України перед США.

За словами глави держави, угоду не буде підписано і в тому разі, якщо вона загрожуватиме членству України в ЄС.

Більш детально про те, що запропонували Україні США, - в матеріалі РБК-Україна.

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