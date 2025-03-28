Україна не підпише угоду зі США, якщо вона загрожуватиме вступу до ЄС, - Зеленський

Угода зі США про рідкісноземельні метали не буде підписана, якщо вона загрожуватиме вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

Зеленський зазначив, що Україна не підпише угоду зі США, якщо вона буде загрожувати вступу до ЄС.

"У Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс - до ЄС. Є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати вступу України до ЄС, не може бути сприйнято", - наголосив президент.

Глава держави додав, що розгляне угоду, "коли там не буде відповідних законодавчих загроз".