Сделка о недрах между Украиной и США должна соответствовать законам ЕС, - Бербок

Сделка о недрах

Напомним, США недавно передали на рассмотрение Украины новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Это уже полноценная сделка, а не рамочное соглашение, которое планировалось заключить ранее.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что документ еще должны изучить юристы. В нем содержаться некоторые детали, которые ранее уже отвергали обе стороны.

Также глава государства подчеркнул, что Украина не будет подписывать соглашение, если оно будет предусматривать какой-либо долг Украины перед США.

По словам главы государства, сделка не будет подписана и в том случае, если она будет угрожать членству Украины в ЕС.

Более детально о том, что предложили Украине США, - в материале РБК-Украина.

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