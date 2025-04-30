Угода про надра між Україною та США буде підписана найближчої доби, - Шмигаль

За його словами, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко вже вирушила до Вашингтона, де допрацьовуються остаточні деталі угоди про створення інвестиційного фонду.

Шмигаль зазначив, що угода є рівноправною і має на меті спільні інвестиції в розвиток та відновлення України. Він підкреслив, що найближчим часом угода буде підписана, і Україна отримає перший крок до її реалізації.

"Як тільки будуть доопрацьовані всі деталі, найближчим часом, я сподіваюсь протягом найближчої доби угода буде підписана", – сказав Шмигаль.

Він також додав, що після підписання угоди з США передбачено підписання ще двох технічних угод, що стосуються створення фонду та його фінансування.

Уряд вже узгодив принципові моменти угоди, і всі необхідні погодження основних міністерств отримано. За словами прем'єра, уряд технічно готовий до підписання угоди, як тільки буде остаточна інформація від американських колег.