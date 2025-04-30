Соглашение о недрах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки, - Шмыгаль

Подписание соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США ожидается в ближайшее время, после чего Украина сделает первый шаг к реализации этого проекта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона.
По его словам, первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко уже отправилась в Вашингтон, где дорабатываются окончательные детали соглашения о создании инвестиционного фонда.
Шмыгаль отметил, что соглашение является равноправным и имеет целью совместные инвестиции в развитие и восстановление Украины. Он подчеркнул, что в ближайшее время соглашение будет подписано, и Украина получит первый шаг к его реализации.
"Как только будут доработаны все детали, в ближайшее время, я надеюсь в течение ближайших суток соглашение будет подписано", - сказал Шмыгаль.
Он также добавил, что после подписания соглашения с США предусмотрено подписание еще двух технических соглашений, касающихся создания фонда и его финансирования.
Правительство уже согласовало принципиальные моменты соглашения, и все необходимые согласования основных министерств получены. По словам премьера, правительство технически готово к подписанию соглашения, как только будет окончательная информация от американских коллег.
В феврале 2025 года Киев и Вашингтон планировали подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных ресурсов, однако этот процесс задержался из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом во время визита украинского лидера в Вашингтон в конце марта. После инцидента США прислали Украине обновленный проект соглашения по добыче полезных ископаемых.
В дальнейшем стороны провели несколько технических онлайн-встреч, на которых обсуждали условия сотрудничества. В начале апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев уже сформулировал свою позицию по соглашению и готовит делегацию для переговоров в Вашингтоне.
Как отмечал позавчера, 28 апреля, Зеленский, новое соглашение со Штатами стало "сильнее" и "равноправным".
По данным наших источников, Украина и США уже сегодня, 30 апреля, могут подписать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.
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