Сделка по недрам: какие условия обсуждают Украина и США и когда ее могут подписать

Украина и США могут подписать соглашение о недрах в ближайшие дни. Такой прогноз озвучили в Вашингтоне после встречи команд обеих стран на прошлой неделе. В то же время украинская сторона отмечает, что финальные договоренности еще не достигнуты, а условия сделки остаются предметом переговоров.

Подробнее о ситуации с подписанием соглашения о недрах и заявлениях сторон – в материале РБК-Украина .

Главное:

Чем завершилась встреча Украины и США по сделке о недрах?

Как президент Зеленский оценивает работу по соглашению?

Изменили ли США свои условия?

На каком этапе переговоров Украины и США сейчас?

Когда стороны могут подписать соглашение?

Детали переговорного процесса между Украиной и США

11-12 апреля представители США и Украины собрались в Вашингтоне для обсуждения соглашения о полезных ископаемых на уровне технических команд.

Процесс переговоров возобновился после паузы, которая была вызвана перепалкой президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в конце февраля.

Как стало известно накануне нового этапа переговоров, американская сторона разработала новый вариант соглашения с более жесткими условиями для Украины.

Впрочем, после встречи министр финансов США Скотт Бессент заявил, что стороны "очень близки" к подписанию соглашения, и что это может произойти в ближайшие дни.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "хорошем результате" переговоров и анонсировал продолжение работы команд на этой неделе.

Что говорят в Украине о работе над соглашением

Предметом обсуждения в Вашингтоне стали предложения Киева по соглашению о недрах. Деталей в украинском правительстве не раскрывают, но оценивают переговорный процесс позитивно.

Глава министерства юстиции Ольга Стефанишина отметила, что проведение консультаций с США является положительным шагом, но это "очевидно, еще не финальный этап переговоров". По ее словам, работа будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение.

Первая вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко также считает положительными результат встречи с американской стороной. Она отметила продвижение в работе команд Украины и США.

"Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением – есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения", – сообщила Свириденко.

По ее словам, стороны договорились зафиксировать достижения в специальном меморандуме о намерениях, который планируется подписать в ближайшее время. Его положения станут основой для финального соглашения.

Юлия Свириденко подчеркнула, что соглашение пройдет ратификацию в Верховной Раде и создаст возможности для роста инвестиций, экономического развития и сотрудничества между Украиной и США.

"Команда еще будет работать над конкретными пунктами, много уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким", – добавила министр.

Напомним, во вторник 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение этой недели представители Украины и США будут работать над сделкой об ископаемых в онлайн и офлайн форматах.

"После всех этих консультаций, когда команды будут готовы, они покажут, что наработали. Пока обе стороны закончили встречи в позитиве. Я считаю, что это правильно", – сказал Зеленский.

Ранее глава государства подчеркивал, что Украина не будет подписывать соглашение, если оно будет содержать условия, которые предусматривают долговые обязательства перед США. В Министерстве иностранных дел Украины также отмечали, что сделка должна быть взаимовыгодной для обеих сторон и соответствовать курсу европейской интеграции страны.

Какие условия выдвигают США

Министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду, что соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере недр могут подписать уже на этой неделе.

В комментарии агентству Bloomberg он сообщил, что украинская сторона во время переговоров 11-12 апреля выступила с "контрпредложением" к проекту документа. По словам Бессента, переговоры еще продолжаются, однако стороны "уже очень-очень близки" к заключению соглашения.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев со стороны Белого дома и Министерства финансов США о содержании документа, западные СМИ со ссылкой на свои источники в американском правительстве пишут о возможных условиях соглашения.

Bloomberg сообщает, что администрация президента Дональда Трампа, вероятно, смягчила требования по возвращению помощи, которую США предоставили Украине.

По данным издания, после последнего раунда переговоров в Вашингтоне американская сторона снизила оценку объема помощи, на возвращение которой рассчитывает с 300 млрд долларов до около 100 млрд. Эта сумма приближается к украинской оценке на уровне более 90 млрд долларов.

Как отмечает Bloomberg, США настаивают на том, чтобы указанные расходы были зачислены как вклад в специальный инвестиционный фонд. При этом конкретный размер фонда, а также обязательства Штатов по дальнейшим инвестициям остаются открытыми вопросами.

Reuters и The New York Times ранее писали, что проект соглашения предусматривает предоставление американской стороне привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых.

В публикациях также говорилось об инвестиционном фонде, в котором Украина будет обязана размещать все доходы от использования природных ресурсов государственными и частными компаниями. При этом прибыль от фонда будут получать США до тех пор, пока Киев не компенсирует всю оказанную помощь.

Также, по данным источников агентства Reuters, Штаты могут потребовать от Украины передачи контроля над газопроводом, которым транспортировался российский газ в Европу.

Вместе с тем предложенное соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины со стороны США, что является одним из приоритетов президента Владимира Зеленского.

Напомним, Украина и США должны были подписать рамочное соглашение о недрах в конце февраля. Но этого не произошло из-за спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

После этого Штаты предложили Киеву перейти от рамочного соглашения сразу к полноценному. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в новом проекте сделки есть вещи, которые уже отвергали стороны.

При этом лидер Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения по редкоземельным металлам.

При подготовке использовались: заявления президента Владимира Зеленского на пресс-конференции 15 апреля, сообщение Юлии Свириденко в Facebook, заявление Елены Стефанишиной в эфире телемарафона, публикации Bloomberg, Reuters и The New York Times.