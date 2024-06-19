Угода між РФ та КНДР. Чи може Північна Корея відправити війська в Україну: думка експертів

Що передувало

Під час візиту до КНДР, диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про подальше поглиблення співпраці між двома країнами. За словами першого, документ також передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.

Що кажуть експерти

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, вищезгадані слова Путіна є заявою про рівень відносин, який можна прирівняти до альянсу.

Експерт вважає, що у договорів між країнами може непублічно бути прописаний механізм військової допомоги.

"Не виключаю, що окремі частини можуть передбачати участь північнокорейських військ (у війні проти України, - ред.), коли знадобиться Росії з урахуванням ситуації на фронті. Як на мене, це може бути в договорі про стратегічне партнерство з КНДР", - розповів Мусієнко і додав, що попередні договори не передбачали участі у спільних бойових діях.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко також вважає, що договір може передбачати відправку військ, але з метою отримання бойового досвіду.

"Кілька підрозділів для чергової "м'ясорубки". Мова не про відправку сотень тисяч "спецназівців", - зазначив він.

Водночас Коваленко не поспішає називати це військовим альянсом.

Допомога КНДР Росії

Від початку повномасштабної війни КНДР відкрито підтримує Росію у її війні проти України. Як приклад, згідно з заявою Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США), з вересня 2023 року Північна Корея поставила країна-терористу 10 тисяч контейнерів із боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з боєприпасами.