Угода між РФ та КНДР. Чи може Північна Корея відправити війська в Україну: думка експертів

Угода про стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) може передбачати відправку північнокорейських військ до України.
Про те, за яких умов північнокорейських військових можуть відправити до України - в матеріалі РБК-Україна "У Путіна та Кім Чен Ина нова угода: у чому суть та як це вплине на війну в Україні".
Під час візиту до КНДР, диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про подальше поглиблення співпраці між двома країнами. За словами першого, документ також передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.
За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, вищезгадані слова Путіна є заявою про рівень відносин, який можна прирівняти до альянсу.
Експерт вважає, що у договорів між країнами може непублічно бути прописаний механізм військової допомоги.
"Не виключаю, що окремі частини можуть передбачати участь північнокорейських військ (у війні проти України, - ред.), коли знадобиться Росії з урахуванням ситуації на фронті. Як на мене, це може бути в договорі про стратегічне партнерство з КНДР", - розповів Мусієнко і додав, що попередні договори не передбачали участі у спільних бойових діях.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко також вважає, що договір може передбачати відправку військ, але з метою отримання бойового досвіду.
"Кілька підрозділів для чергової "м'ясорубки". Мова не про відправку сотень тисяч "спецназівців", - зазначив він.
Водночас Коваленко не поспішає називати це військовим альянсом.
Від початку повномасштабної війни КНДР відкрито підтримує Росію у її війні проти України. Як приклад, згідно з заявою Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США), з вересня 2023 року Північна Корея поставила країна-терористу 10 тисяч контейнерів із боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з боєприпасами.
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