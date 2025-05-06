Угода по копалини із США: комітет Ради дав "зелене світло" ратифікації

Тепер наступним кроком стане ратифікація документа в сесійній залі парламенту, що відкриє шлях до практичної реалізації домовленостей. За даними Железняка, це має відбутись у четвер, 8 травня.

За словами нардепа, була внесена пропозиція у текст рішення комітету:

будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді;

ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Нардеп уточнив, що під час засідання комітету 11 голосів було "За", один - утримався, ще два не взяли участь у голосуванні.