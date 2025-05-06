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Угода по копалини із США: комітет Ради дав "зелене світло" ратифікації

Ілюстративне фото: комітет Ради дав "зелене світло" ратифікації угоди про копалини (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоду по копалинах між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.

Тепер наступним кроком стане ратифікація документа в сесійній залі парламенту, що відкриє шлях до практичної реалізації домовленостей. За даними Железняка, це має відбутись у четвер, 8 травня.

За словами нардепа, була внесена пропозиція у текст рішення комітету:

  • будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді;
  • ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Нардеп уточнив, що під час засідання комітету 11 голосів було "За", один - утримався, ще два не взяли участь у голосуванні.

Угода про надра

Нещодавно Україна та США підписали угоду про надра. Ця угода передбачає створення інвестиційного фонду, куди буде надходити 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.

З боку України угоду підписала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, а з боку США - міністр фінансів Скотт Бессент.

Однак угода не набуде чинності, поки її не ратифікує Рада, 2 травня, відповідний законопроект вніс до парламенту Кабмін.

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