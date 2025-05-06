Соглашение по ископаемым с США: комитет Рады дал "зеленый свет" ратификации

Теперь следующим шагом станет ратификация документа в сессионном зале парламента, что откроет путь к практической реализации договоренностей. По данным Железняка, это должно состояться в четверг, 8 мая.

По словам нардепа, было внесено предложение в текст решения комитета:

любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления, не могут противоречить этому Соглашению;

это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

Нардеп уточнил, что во время заседания комитета 11 голосов было "За", один - воздержался, еще два не приняли участие в голосовании.