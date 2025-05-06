Соглашение по ископаемым с США: комитет Рады дал "зеленый свет" ратификации

Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по ископаемым между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.
Теперь следующим шагом станет ратификация документа в сессионном зале парламента, что откроет путь к практической реализации договоренностей. По данным Железняка, это должно состояться в четверг, 8 мая.
По словам нардепа, было внесено предложение в текст решения комитета:
Нардеп уточнил, что во время заседания комитета 11 голосов было "За", один - воздержался, еще два не приняли участие в голосовании.
Недавно Украина и США подписали соглашение о недрах. Это соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда, куда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.
Со стороны Украины соглашение подписала первый вице-премьер Юлия Свириденко, а со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.
Однако соглашение не вступит в силу, пока его не ратифицирует Рада, 2 мая, соответствующий законопроект внес в парламент Кабмин.
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