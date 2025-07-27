Угода із США містить тариф "нуль на нуль": в ЄС розкрили, що це означає

За словами фон дер Ляйєн, з Трампом домовилися про взаємну тарифну ставку 15% для переважної більшості експорту: автомобілі, напівпровідники, фармацевтика та інші сектори. Ставка фіксована, це "верхня стеля".

"Сьогодні ми також домовилися про тарифи "нуль на нуль" на низку стратегічних товарів. На літаки та комплектуючі, деякі хімречовини, деякі медпрепарати, обладнання для виробництва напівпровідників, певну сільгосппродукцію та критично важливу сировину", - сказала вона і додала, що сторони працюватимуть над розширенням списку.

Таким чином, тариф "нуль на нуль" означає, що низка товарів не обкладатиметься митами. Президентка Єврокомісії уточнила, що наразі "немає рішення щодо того, чи буде цей тариф стосуватися міцного алкоголю та вина".

Вона також зазначила, що угода забезпечить конкурентоспроможність європейського бізнесу, а США отримають доступ на ринок із 450 млн споживачів.

"У нестабільному світі Європа є надійним партнером, і ми продовжуватимемо укладати угоди, які допомагають захистити наше процвітання... Хочу подякувати президенту Трампу. Він жорсткий переговорник, але він також вміє укладати угоди", - додала президент Єврокомісії.