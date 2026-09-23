Угода по Гренландії спрямована на захист Арктики від Росії та Китаю, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що угода щодо Гренландії, яку вчора уклали Сполучені Штати, Данія та безпосередньо острів - спрямована на довгостроковий захист Арктики від Китаю та Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для радіо 77 WABC.
Під час розмови Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп почав говорити про Гренландію ще під час першого свого терміну, оскільки цей острів важливий для Сполучених Штатів з точки зору безпеки.
"Ми в жодному разі не можемо дозволити собі якось прокинутися у світі, де там знаходяться китайські бази, російські бази чи бази когось ще. Тому для нас це вкрай важливо, а це дуже вразливе місце, тому що це величезна ділянка суші, величезна територія, при цьому населення невелике. І ця угода якраз забезпечує це", - сказав він.
Він додав, що угода є постійною і дозволяє США розмістити на острові стільки баз, скільки потрібно. Також воно включає майбутні варіанти військової могутності та протиракетної оборони в регіоні.
"Вона також створює процедуру перевірки інвестицій, щоб перш ніж будь-яка компанія могла прийти туди та інвестувати, вона мала пройти перевірку з нашого боку та з боку Данії, щоб переконатися, що вона не пов’язана з Китаєм чи будь-якою іншою країною, яка не входить до НАТО, - свого роду противником. І це чудова угода. Феноменальна", - підсумував Рубіо.
Нагадаємо, вчора 22 вересняСША, Данія та Гренландія на полях Генасамблеї ООН офіційно підписали угоду про безпеку арктичного острова. Цьому передувало кілька місяців суперечок.
Також ми писали, що за даними Reuters, США отримають дві бази поблизу стратегічних точок острова. Одна з низ на півдні Гренландії буде відновлена з часів Холодної війни, і буде створено ще один об'єкт на східному узбережжі острова.