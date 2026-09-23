Сделка по Гренландии направлена на защиту Арктики от России и Китая, - Рубио

В ходе беседы Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп начал говорить о Гренландии еще во время первого своего срока, так как этот остров важен для Соединенных Штатов с точки зрения безопасности.

"Мы ни в коем случае не можем позволить себе однажды проснуться в мире, где там находятся китайские базы, российские базы или базы кого-либо еще. Поэтому для нас это крайне важно, а это очень уязвимое место, потому что это огромный участок суши, огромная территория, при этом население небольшое. И эта сделка как раз обеспечивает это", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что соглашение является постоянным и позволяет США разместить на острове столько баз, сколько нужно. Также оно включает будущие варианты военной мощи и противоракетной обороны в регионе.

"Оно также создает процедуру проверки инвестиций, чтобы прежде чем какая-либо компания сможет прийти туда и инвестировать, она должна была пройти проверку с нашей стороны и со стороны Дании, чтобы убедиться, что она не связана с Китаем или какой-либо другой страной, не входящей в НАТО - своего рода противником. И это отличная сделка. Феноменальная", - резюмировал Рубио.