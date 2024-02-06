ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Угода про допомогу Україні та кордону з Мексикою близька до провалу в Сенаті США, - Bloomberg

Вівторок 06 лютого 2024 11:23
UA EN RU
Угода про допомогу Україні та кордону з Мексикою близька до провалу в Сенаті США, - Bloomberg Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Двопартійна угода щодо запровадження нових обмежень на кордоні з Мексикою і розблокування військової допомоги Україні перебуває на межі зриву в Сенаті США, де підтримка республіканців звалилася перед обличчям протидії з боку кандидата в президенти Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сенатори-республіканці заявили, що заплановане на середу голосування щодо цього заходу було занадто раннім, що відтерміновує надання допомоги Україні, якої вона відчайдушно потребує, принаймні ще на кілька тижнів і залишає невирішеною ситуацію, що погіршується на кордоні.

Угода на суму 118,3 мільярда доларів стала результатом багатомісячних переговорів у Сенаті за зачиненими дверима, але її перспективи почали руйнуватися незабаром після того, як учасники переговорів оголосили про деталі наприкінці неділі. Менш ніж через 24 години республіканці - навіть ті, хто був відкритий для угоди, - відкинули її.

"Я думаю, що пропозиція мертва", - заявив сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, головний республіканець у комітеті зі збройних сил і переконаний прихильник допомоги Україні.

Джеймс Ленкфорд, ключовий республіканець на переговорах, сказав, що очікує, що заплановане на середу процедурне голосування провалиться, бо сенатори кажуть, що хочуть отримати більше часу для розгляду та внесення змін до законопроєкту. Він назвав законопроєкт "незавершеною роботою" і пожартував, що поки що не готовий до похорону.

Допомога США Україні

Раніше ми повідомляли, що Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

До слова, у Байдена різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

Також президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, - заступник голови оборонного комітету Ради
Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, - заступник голови оборонного комітету Ради
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити