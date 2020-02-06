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УГО отреагировало на информацию о причастности к прослушке Гончарука

Новости » Политика     06.02.2020 - 15:59
УГО отреагировало на информацию о причастности к прослушке Гончарука
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Управление госохраны опровергает причастность к прослушке  

Управление государственной охраны (УГО) не причастно к прослушке премьер-министра Алексея Гончарука, ведомство сотрудничает со Службой безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.

Сообщается, что Управление государственной охраны сотрудничает с СБУ в рамках уголовного дела о прослушке Гончарука, чтобы "снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО к этому инциденту".

"Уважаемые представители СМИ, воздержитесь, пожалуйста, от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее появилась информация о том, что СБУ по этому делу помимо телеканала "1+1" проводила обыски в Управлении госохраны. Более того, некоторые СМИ заявили, что работники УГО якобы помогали журналистам прослушивать премьера.

УГО отреагировало на информацию о причастности к прослушке Гончарука

Напомним, вчера СБУ провела обыски на телеканале "1+1". Следственные действия проводились в деле о прослушке премьер-министра.

Прослушка Гончарука: в рамках расследования СБУ провела более 20 обысков
Новости Украины Служба безопасности УкраиныпрослушкаАлексей Гончарук
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