ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УГО відреагувало на інформацію про причетність до прослуховування Гончарука

Новини » Політика     06.02.2020 - 15:59
УГО відреагувало на інформацію про причетність до прослуховування Гончарука
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Управління держохорони спростовує причетність до прослуховування

Управління державної охорони (УДО) не причетне до прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука, відомство співпрацює зі Службою безпеки України. Про це йдеться в повідомленні УДО у Facebook.

Повідомляється, що Управління державної охорони співпрацює з СБУ в рамках кримінальної справи про прослуховування Гончарука, щоб "зняти будь-які можливі підозри у причетності військовослужбовців УДО до цього інциденту".

"Шановні представники ЗМІ, утримайтеся, будь ласка, від розповсюдження неперевірених здогадок і чуток до оголошення відповідними правоохоронними органами офіційних результатів розслідування", - йдеться в повідомленні

Зазначимо, раніше з'явилася інформація про те, що СБУ по цій справі окрім телеканалу "1+1" проводила обшуки в Управлінні держохорони. Більш того, деякі ЗМІ заявили, що працівники УДО нібито допомагали журналістам прослуховувати прем'єра.

УГО відреагувало на інформацію про причетність до прослуховування Гончарука

Нагадаємо, вчора СБУ провела обшуки на телеканалі "1+1". Слідчі дії проводилися у справі про прослуховування прем'єр-міністра.

Прослуховування Гончарука: в рамках розслідування СБУ провела понад 20 обшуків
Новини України Служба безпеки УкраїнипрослушкаОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся