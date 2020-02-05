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Ни о каком давлении на телеканал "1+1" речь не идет, - Баканов

Новости » Политика     05.02.2020 - 22:46
Ни о каком давлении на телеканал "1+1" речь не идет, - Баканов
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Речь идет о беспристрастном и всестороннем расследовании прослушивания Гончарука

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконной прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу СБУ.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины в этом резонансном деле и всесторонне содействовать расследованию.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам лиц, которые проверяются", - подчеркнул Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УДО. Отдельные чиновники по согласию прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Ранее сообщалось, что правоохранители пришли с обысками в квартиры журналистов программы "Секретные материалы", которая выходит на телеканале "1+1".

Напомним, 5 февраля СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1". По словам сотрудников телеканала, правоохранители заявили, что журналист Евгений Куксин может быть причастен к сливу прослушивания премьер-министра Гончарука.

Позже в СБУ подтвердили, что обыски в офисе телеканала "1+1" связанные со сливом прослушивания в кабинете главы правительства.

Правоохранители проводят обыски в квартирах журналистов "1+1" СБУ подтвердила связь обысков на "1+1" с делом о прослушке
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