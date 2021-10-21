UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Угля на государственных ТЭС осталось на считанные дни, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Запасов угля на складах государственных ТЭС компании "Центрэнерго" осталось на считанные дни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко в эфире "Украина24".

"Сегодня у нас на складах около 600 тыс. тонн угля. Практически "Центрэнерго" находится на нулевой отметке, а это 23 блока. Не забывайте. Поэтому проблему с углем нужно решать", - заявил эксперт.

Он добавил, что повышенная нагрузка этой зимой ляжет на частные ТЭС и государственные АЭС.

Омельченко скептически оценил заявления Минэнерго и "Энергоатома" о готовности АЭС работать 14 из 15 блоков в течение всей зимы.

"Еще такого я не помню, чтобы у нас 15 блоков или 14 работали полный зимний период. По разным причинам. Во-первых, нужно перезагружать новое топливо там, останавливать блоки. По разным расчетам, в феврале надо 3 блока перегружать новым топливом. Затем определенные ремонтные работы", - добавил эксперт.

Напомним, половина энергоблоков государственной "Центрэнерго" до сих пор не работают из-за дефицита угля.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 21 октября угля на государственных ТЭС осталось на 4-7 дней работы.

13 октября частная компания ДТЭК экстренно поставила на "Центрэнерго" 37,5 тыс. тонн угля для недопущения остановки государственных ТЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС