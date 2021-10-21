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Вугілля на державних ТЕС залишилось на лічені дні, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Запасів вугілля на складах державних ТЕС компанії "Центренерго" залишилося на лічені дні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка в ефірі "Україна24".

"Сьогодні у нас на складах близько 600 тис. тонн вугілля. Практично "Центренерго" знаходиться на нульовій позначці, а це 23 блоки. Не забувайте. Тому проблему з вугіллям потрібно вирішувати", - заявив експерт.

Він додав, що підвищене навантаження цієї зими ляже на приватні ТЕС та державні АЕС.

Омельченко скептично оцінив заяви Міненерго і "Енергоатома" про готовність АЕС працювати 14 з 15 блоків упродовж всієї зими.

"Ще такого я не пам’ятаю, щоб у нас 15 блоків чи 14 працювали повний зимовий період. По різним причинам. По-перше, потрібно перезавантажувати нове паливо там, зупиняти блоки. По різним розрахункам, у лютому місяці треба 3 блоки перевантажувати новим паливом. Потім певні ремонтні роботи", - додав експерт.

Нагадаємо, половина енергоблоків державної "Центренерго" досі не працюють через дефіцит вугілля.

За даними Міністерства енергетики, станом на 21 жовтня вугілля на державних ТЕС залишилося на 4-7 днів роботи.

13 жовтня приватна компанія ДТЕК екстрено поставила на "Центренерго" 37,5 тис. тонн вугілля для недопущення зупинки державних ТЕС.

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ТЕС