Вугілля на державних ТЕС залишилось на лічені дні, - експерт

"Сьогодні у нас на складах близько 600 тис. тонн вугілля. Практично "Центренерго" знаходиться на нульовій позначці, а це 23 блоки. Не забувайте. Тому проблему з вугіллям потрібно вирішувати", - заявив експерт.

Він додав, що підвищене навантаження цієї зими ляже на приватні ТЕС та державні АЕС.

Омельченко скептично оцінив заяви Міненерго і "Енергоатома" про готовність АЕС працювати 14 з 15 блоків упродовж всієї зими.

"Ще такого я не пам’ятаю, щоб у нас 15 блоків чи 14 працювали повний зимовий період. По різним причинам. По-перше, потрібно перезавантажувати нове паливо там, зупиняти блоки. По різним розрахункам, у лютому місяці треба 3 блоки перевантажувати новим паливом. Потім певні ремонтні роботи", - додав експерт.