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Углеродный налог должен направляться на проекты по декарбонизации, - Качка

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 12:27
Углеродный налог должен направляться на проекты по декарбонизации, - Качка Фото: заместитель министра экономики Украины Тарас Качка (ecopolitic.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Единственная проблема, которая внутри Украины мешает реализовать программы по декарбонизации - это финансовое управление и отсутствие развитой системы поддержки бизнеса. Чтобы изменить эту систему, стране нужен Фонд, в котором будут аккумулироваться деньги на модернизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Украины Тараса Качки в интервью "Экополитика".

В том числе в этот Фонд должны направляться средства от уплаты налога на выбросы СО2.

"У нас не так хорошо развита культура поддержки бизнеса - есть или льготы, или компенсации банковских ставок, и мы зависим от них. Я надеюсь, Фонд декарбонизации будет первым успешным примером аккумуляции средств с различных ресурсов. В частности, речь идет об углеродном налоге, который бы направлялся не в общий бюджет, а на проекты по декарбонизации", - подчеркнул Качка.

По его словам, в ЕС в рамках декарбонизации происходит сложный процесс дискуссий - между экологическими активистами, потребителями, бизнесом, финансовыми кругами, учеными и поставщиками оборудования. Это дает возможность выработать оптимальное решение для всех.

Напомним, что Министерство экологии во главе с министром Абрамовским подготовило законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения", однако он был трижды провален в Верховной раде. Этот проект был раскритикован международными организациями и профильными украинскими ассоциациями: так, по расчетам Европейской бизнес ассоциации, на внедрение европейских технологических норм, предусмотренных проектом №4167, Украине нужны минимум 10 миллиардов долларов. Однако в законе не было ни слова о том, из каких источников будет профинансирована экомодернизация. Также проект не прошел широкие общественные обсуждения.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что для того, чтобы выполнить обязательства, которые взяла на себя Украина в рамках Парижского климатического соглашения, власть должна аккумулировать деньги из разных источников, в том числе направлять на модернизацию средства экологического налога.

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