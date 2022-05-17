От Угледара до Бахмута. Россия сегодня массированно обстреливает Донецкую область

Российские военные не прекращают массовые обстрелы по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Многие города и села в Донецкой области - без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Россияне не останавливают массовых обстрелов по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Авдеевка сегодня утром попала под авиаракетный удар: повреждены три жилых дома, - рассказал он. - Под удар сегодня снова попал Угледар. В Бахмуте в результате утреннего обстрела повреждена школа №4 и несколько инфраструктурных объектов".
По словам главы региона, многие населенные пункты остались без электроснабжения.
"В Марьинской общине в результате обстрелов обесточены Красногоровка - ведутся восстановительные работы. В Очеретинской общине постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить высоковольтную линию, поврежденную ранее", - добавил Кириленко.
Также в Николаевской общине российские снаряды перебили линию электропередач - часть Райгородка осталась без электричества. Специалисты уже приступили к ремонту.
Как сообщалось, российские оккупанты в течение 16 мая обстреляли 25 населенных пунктов на Донбассе. В результате нанесенных ударов погиб ребенок и 19 мирных жителей.
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