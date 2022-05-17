От Угледара до Бахмута. Россия сегодня массированно обстреливает Донецкую область

"Россияне не останавливают массовых обстрелов по всей линии фронта от Угледара до Бахмута. Авдеевка сегодня утром попала под авиаракетный удар: повреждены три жилых дома, - рассказал он. - Под удар сегодня снова попал Угледар. В Бахмуте в результате утреннего обстрела повреждена школа №4 и несколько инфраструктурных объектов".

По словам главы региона, многие населенные пункты остались без электроснабжения.

"В Марьинской общине в результате обстрелов обесточены Красногоровка - ведутся восстановительные работы. В Очеретинской общине постоянно продолжаются обстрелы, поэтому пока не удалось полностью восстановить высоковольтную линию, поврежденную ранее", - добавил Кириленко.

Также в Николаевской общине российские снаряды перебили линию электропередач - часть Райгородка осталась без электричества. Специалисты уже приступили к ремонту.