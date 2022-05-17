RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від Вугледара до Бахмута. Росія сьогодні масовано обстрілює Донецьку область

Фото: Росія сьогодні масовано обстрілює Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові не припиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута. Багато міст і сіл в Донецькій області - без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни не зупиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута. Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, - розповів він. - Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар. У Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу №4 та декілька інфраструктурних об’єктів".

За словами очільника регіону, багато населених пунктів залишились без електропостачання.

"У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку - ведуться відновлювальні роботи. В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше", - додав Кириленко.

Також у Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередач - частина Райгородка залишилася без електрики. Фахівці вже почали ремонт.

Як повідомлялося, російські окупанти протягом 16 травня обстріляли 25 населених пунктів на Донеччині. Внаслідок завданих ударів загинула дитина та 19 мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область