Від Вугледара до Бахмута. Росія сьогодні масовано обстрілює Донецьку область

Російські військові не припиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута. Багато міст і сіл в Донецькій області - без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Росіяни не зупиняють масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута. Авдіївка сьогодні зранку зазнала авіаракетного удару: пошкоджено три житлові будинки, - розповів він. - Під удар сьогодні знову потрапив Вугледар. У Бахмуті внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено школу №4 та декілька інфраструктурних об’єктів".
За словами очільника регіону, багато населених пунктів залишились без електропостачання.
"У Мар’їнській громаді внаслідок обстрілів знеструмлено Красногорівку - ведуться відновлювальні роботи. В Очеретинській громаді постійно тривають обстріли, тому поки що не вдалося повністю відновити високовольтну лінію, пошкоджену раніше", - додав Кириленко.
Також у Миколаївській громаді російські снаряди перебили лінію електропередач - частина Райгородка залишилася без електрики. Фахівці вже почали ремонт.
Як повідомлялося, російські окупанти протягом 16 травня обстріляли 25 населених пунктів на Донеччині. Внаслідок завданих ударів загинула дитина та 19 мирних жителів.
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