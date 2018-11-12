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В Уганде в результате пожара в школе погибли 11 человек

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 19:18
В Уганде в результате пожара в школе погибли 11 человек
Фото: пожар в школе (twitter.com/AaronAinomugis3)

Предполагается, что группа ранее исключенных школьников подожгла здание

В Уганде в результате пожара в общежитии по меньшей мере погибли 11 студентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Сообщается, что общежитие умышленно подожгла группа студентов, которых ранее иключили из школы. Полиция задержала троих студентов, которые могут помочь полицейским провести расследование.

Отмечается, что этот пожар в школе стал третьим с начала года.

Напомним, в результате пожаров в Калифорнии (США) погибли более 30 человек, а также были уничтожены 45 тысяч гектаров леса. Больше всего жертв - в городке Парадайс на севере штата, где стихия унесла 29 жизней. Количество жертв уже сравнялась с наиболее смертоносным пожаром в истории Калифорнии в 1933 году.

Предполагается, что количество жертв еще будет увеличиваться, так как множество людей считаются пропавшими без вести. Кроме того, пожар уже уничтожил 45 тысяч гектаров леса. Только в Парадайсе сгорели более 6,4 тыс. домов. В борьбе с огнем задействованы около 4 тысяч пожарных, самолеты и вертолеты.

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